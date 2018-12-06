شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. الإطاحة بوافد يدعي العلاج بـ«الحجامة» وبحوزته حقن مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، ضبط وافد في القصيم يدَّعي العلاج بالطب البديل “الحجامة” بدون ترخيص، وبحوزته حقن طبية مجهولة المصدر، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، أنه تم إحالة الوافد إلى النيابة العامة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على رقم 937.‎