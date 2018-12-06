شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصانع دواء جديدة تقتحم أسواق المملكة الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف، أن 10 مصانع دواء جديدة ستدخل السوق خلال العامين القادمين 2019/2020؛ ما يرفع الإنتاج المحلي من 10 مليارات قرص سنوياً إلى 13.3 مليار قرص سنوياً، بنسبة زيادة 30%.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية فيصل الدايل، أن دخول مصانع دواء جديدة سيزيد عدد مصانع الدواء بالمملكة من 20 لـ 30 مصنعاً، مشيراً إلى أن حجم تصدير الدواء للخارج لا يتجاوز 10% من إجمالي المنتج، فيما يستهلك القطاع الطبي الخاص 60% من المستهلك محلياً، في حين يستهلك القطاع العام 40% منه.

وتابع الدايل، أن الدواء السعودي يصدر إلى 20 دولة معظمها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهناك توجه لزيادة حجم الصادرات من الدواء السعودي بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ليشمل الأسواق الأوروبية؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

كما كشف رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية، عن اجتماع عقد الثلاثاء الماضي ضم عدداً من شركات ومصانع الأدوية ناقش تأسيس شركة متخصصة للبحوث العلمية في مجال إنتاج وتطوير الأدوية في المملكة.