السيسي لهادي: مصر ملتزمة بدعم الحل السياسي في اليمن

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده متلزمة بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية، في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.

وأجرى السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء، لبحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن ومساء المشاورات السياسية، والتي من المفترض أن تبدأ اليوم الخميس في السويد بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة شقيقه الرئيس اليمني، متمنياً له الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.

وأكد أن الاتصال "تناول تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية".

وأضاف البيان أن "الرئيس المصري أكد التزام بلاده بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية"، في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.

وأضاف راضي أن الرئيسين توافقا في هذا السياق بشأن ضرورة تفادي أية محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، كما اتفقا حول التنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن.