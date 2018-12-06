دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب ألقت كندا القبض على ابنة مؤسس شركة هواوي

أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الكندية، إيان ماكليود، إلقاء القبض على منغ وانزو، المدير المالي لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا في كندا وابنة مؤسس هواوي.

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وأشارت شبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أن وانزو معرضة لاحتمالات الترحيل إلى الولايات المتحدة، في ظل تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كانت "هواوي"، قد انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.

وأشارت وزارة العدل الكندية، في بيان أوردته صحيفة "ذا جلوب آند ميل" إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت تسليم منغ وانزو؛ حيث تم تحديد جلسة استماع أمام المحكمة الجمعة دون الكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص الواقعة بعدما تم حظر النشر فيها.

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ومن جانبه أوضح المتحدث باسم شركة هواوي، أن السلطات الكندية اعتقلت منغ نيابة عن الولايات المتحدة عندما كانت تقوم برحلة إلى كندا، مشيرًا إلى أنها تواجه اتهامات غير محددة في نيويورك.المزيد:

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