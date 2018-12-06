شكرا لقرائتكم خبر عن حنان عشراوى ترحب بقرار البرلمان الأيرلندى بمقاطعة منتجات المستوطنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندى بالأغلبية، على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى مرحلته الخامسة والنهائية.

وقالت عشراوى - فى بيان لها اليوم الخميس - "باسم شعبنا الفلسطينى وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لمجلس الشيوخ الأيرلندى الذى اتخذ موقفًا شجاعًا ومبدئيًا لدعم السلام، ووقف إلى جانب الحق والعدالة، وأكد التزام أيرلندا الراسخ بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".

كما ثمنت الموقف الجريء والأخلاقي من قبل السيناتور فرانسيس بلاك التي قدمت هذا المشروع، ودعمت مرروه، لتصبح أيرلندا أول عضو في الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسات تعكس التزام الاتحاد المعلن بالقانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين.

وأضافت أن "الشعب الفلسطيني يتطلع إلى مصادقة مجلس النواب الأيرلندي على المشروع بشكله النهائي في القريب العاجل، والتوقيع عليه بعد ذلك من قبل رئيس أيرلندا ليصبح قانونًا نافذًا مباشرة".