شكرا لقرائتكم خبر عن منصة موسكو للمعارضة السورية: قيادة هيئة التفاوض لا تمثلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت منصة موسكو للمعارضة السورية، اليوم الخميس، هيئة التفاوض بمواصلة التماهى مع القوى الغربية وواشنطن خصوصا، وذلك بعد اجتماعها الثلاثاء الماضى مع ما يسمى بالمجموعة المصغرة فى واشنطن.

واعتبرت منصة موسكو - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن تغريدات رئيس الهيئة ولقاءاته وما نشر حول اجتماعاته تظهر تماهى قيادة الهيئة مع خطاب جيمس جيفرى فيما يتعلق باللجنة الدستورية، حيث يحرض جيفرى فيه دي مستورا على فرض الثلث الثالث ضمن العقلية الانتدابية الاستعمارية، وفى تناقض علنى مع القرار 2254 وبيان سوتشى، عدا عن التلويح بالعمل الممنهج لإنهاء مسار أستانا والعودة إلى نقطة الصفر، لتمديد الصراع إلى ما لا نهاية.

كما اتهمت المنصة قيادة الهيئة بتبنّي حرفية الطرح الغربى بخصوص العقوبات وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، لتحويل المسائل الإنسانية إلى أوراق ابتزاز سياسية.

شكرا لقرائتكم خبر عن منصة موسكو للمعارضة السورية: قيادة هيئة التفاوض لا تمثلنا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .