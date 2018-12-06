شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى: مقتل وإصابة 3 انتحاريين فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقى، اليوم الخميس، مقتل انتحارى وإصابة اثنين آخرين كانوا ينوون التسلل إلى ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبى - أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية - "بناءً على معلومات استخباراتية شنت قوات اللواء 88 فى الحشد عملية نوعية تمكنت من خلالها من قتل انتحارى وجرح اثنين آخرين الذين لاذا بالفرار فى جبال حمرين".

وأضاف البيان، أن الانتحاريين حاولوا التسلل عبر جبال حمرين إلى ناحية العلم، موضحة أنهم كانوا يحملون معهم عددًا من الأحزمة والعبوات الناسفة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى: مقتل وإصابة 3 انتحاريين فى محافظة صلاح الدين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .