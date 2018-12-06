شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل ويؤكد اختراقها لشبكة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية اللبنانية اختراق شبكة الاتصالات عبر خرق شبكة الاتصالات اللبنانية وإرسال رسائل مسجلة إلى أهالى كفركلا وتحذيرهم من تفجيرات ستطال الأراضى اللبنانية وتعريض حياتهم للخطر.

ووجه وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل - بحسب بيان للمكتب الاعلامى للخارجية اللبنانية - تعليماته إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفيرة آمال مدللى لتقديم شكوى ضد إسرائيل، وذلك فى ظل ما تقوم به من حملة ديبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيداً لشن إعتداءات عليه.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن ما تقوم به إسرائيل خرق جديد تقدم عليه غير آبهة بحرمة الناس وخصوصيتهم وتهديد مباشر لحياتهم، يضاف الى خروقاتها بحراً وجواً وبراً.