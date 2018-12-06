ولاية النيل الأزرق تُصدِّر الموز للأردن ومصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخضر

الخليج 365 :

كشفت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، عن تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء والمياه بالنيل الأزرق خلال موازنة العام المقبل 2019م.

وأكد الوزير خضر قسم السيد، أمس دور الولاية في دعم الاقتصاد عبر الإنتاج الزراعي والحيواني.

ورحب والي النيل الأزرق خالد حسين بجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه بالولاية، واستجابة الوزارة في دراسة كهربة المشروعات الزراعية البستانية بالولاية والتي تقدر بـ(8) آلاف مشروعاً، لتقليل تكلفة الإنتاج وتنشيط حركة الصادر، وقال إن الفترة الماضية شهدت حراكاً فاعلاً لتصدير “الموز” إلى الأردن ومصر، مؤكداً الاهتمام بالصناعات التحويلية من خلال إنشاء منطقة صناعية لإنعاش الاستثمار بالولاية، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد توصيل الكهرباء لعدد من الأحياء بالدمازين والروصيرص.

وأعلن مدير إدارة حصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود، عمار على بتنفيذ المرحلة الثانية في سد بوط العام المقبل، وإكمال برنامج زيرو عطش، وتركيب كافة ملحقات الآبار المنفذة.