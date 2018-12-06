إرتفاع غير مسبوق للدولار مقابل الجنيه السوداني ويسجّل رقم قياسي للتعاملات النقدية والشيكات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس، مقارنة مع سعر يوم الأربعاء في تعاملات السوق الحرة وذلك للتعامل النقدي والشيكات ليسجل رقماً قياسياً، وباتت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية.

يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 66.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 57.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 65.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 57.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 64.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الإثنين 3 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 56.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.05 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 63.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الأحد 2 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 56.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 63.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو