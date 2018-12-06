السودان ينتج ٨٩ طناً من الذهب حتى نوفمبر

شهاب محمد - الخرطوم - ذهب

الخليج 365 :

كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية، الزراع الرقابي لوزارة النفط والغاز والمعادن، ان حجم إنتاج الذهب بالبلاد بلغ حتى نوفمبر الماضي ٨٩ طن، وأقرت بعدم دخول ٨٠% من ذهب المعدنين التقليديين عبر القنوات الرسمية خلال الفترة الماضية.

وتوقع مدير الشركه السودانية للموارد المعدنيه مهندس مجاهد البلال، ان تسهم السياسات الاخيرة بتحرير صادر الذهب فى الحد من التهريب، وقال إن الشركه تشرف على اكثر من ١٠٠ شركة إمتياز بالبلاد بجانب ٧٩ من شركات المخلفات، مشيراً إلى أن ولاية شمال كردفان إنتجت ٩٤٤ كيلو من انتاج التعدين البلاد .

وكشف بلال خلال حديثه في الملتقى الأول للقطاع الأوسط بولاية شمال كردفان، ان حجم الإيرادات من الولايه في التعدين بلغ ١٥مليون جنيه، مشيراً الى التنسيق مع الشركات لإستمرار إنفاذ المشروعات فى إطار المسؤلية الاجتماعية، لافتا إلى وجود “خامات مؤكدة بحسب الدراسات تصل ١٥٠٠طن بولاية بشمال كردفان كما انها من اكثر الولايات التى بها خامات”.

واقر بلال بوجود تحديات في تنسيق الجهود لتحقيق البيئة والسلامة، وكشف عن وجود أكثر من ٩٩ حالة وفاة في التعدين المنظم و١٨٠ حالة في التقليدي خلال العام الحالي، وتابع “هذا تحدي والمسؤليه تقع على عاتقنا”، مشدداً على اهمية تطوير التعدين.

ويسعى السودان لجعل الذهب مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي بعد فقدانه لثلاثة أرباع عائداته النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.

وبلغ انتاج السودان من الذهب للعام 2017 اكثر من مائة طن، مما مكن السودان من احتلال المرتبة الثانية على مستوى دول إفريقيا المنتجة والمصدرة للذهب، وفقا لوزارة المعادن السودانية.