وسط غضب عارم إرتفاع تذاكر الطيران الداخلية والخارجية بنسبة (60%)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتفعت اسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي مرة اخري بنسبة تصل الى (60) بالمائة. وتمثل هذه الزيادة هي الثالثة من نوعها خلال هذه السنة فقط وبلغ سعر التذكرة من الخرطوم الى مدينة الجنينة اتجاه واحد (4) الالاف و(170) جنيها، بينما ارتفع سعر التذكرة الخرطوم نيالا الى (3) الالاف و(415) جنيها، والخرطوم الفاشر الى (3) الالاف و(110) جنيها. وبحسب منشور صدر امس عن شركات الطيران العاملة في النقل الجوي الداخلي فإن سعر التذكرة الخرطوم بورسودان ارتفع الى (2) الف (440) جنيها.

وانتقد عدد من نواب البرلمان امس القرار بشدة ووصفوه بأنه مجحف وجاء فى وقت غالبية المواطنين لا يستطعيون توفير وجبة اليوم. ووصف النائب المستقل محمد احمد مناوى الزيادات بأنها كارثية وتفاقم معاناة المواطنين ، خاصة للطلاب والمرضى والعجزة ، فى ظل انهيار الخدمات التعلمية والصحية وانعدام الدواء ، الى جانب عدم وجود وسائل اخرى كالقطارات ، خاصة الولايات الطرفية نسبة للظروف الامنية وعدم وجود طرق معبدة.

سجل الجنيه السوداني إنخفاضاً غير مسبوق مقابل الدولار الأمريكي في تداولات الأسواق الموازية الأسود امس الأربعاء عبر الشيكات المصرفية . وقال متعاملون فى السوق الاسود إن سعر شراء الدولار عبر الشيك المصرفي بلغ اليوم 66 جنيهاً مقابل 64.5 جنيه قبل يومين، وبلغ سعر شراء الدولار عبر النقد 57 جنيهاً مقارنة بـ 56 جنيه في اليوميين الماضيين. عزا المتعاملون إرتفاع أسعار العملات مقابل الجنيه لتفاقم مشكلة السيولة بالأسواق السودانية تزامناً مع إرتفاع الطلب على العملات الأجنبية.