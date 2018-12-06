بنقلة نوعية فريدة... "التكسي الذكي" ينشط في النجف العراقية (فيديو)

ومن خلال هذا التطبيق على الجهاز المحمول، يمكن للشخص الاتصال وتحديد موقعه بكل سهولة.

ونشرت "السومرية نيوز" تقريرا يظهر بدء تطبيق خدمة "التكسي الذكي في مدينة النجف العراقية، واعتبرت أن هذا النظام سيشهد في الأشهر والسنوات المقبلة رواجا بعد التوجه الإلكتروني والتكنولوجي الذي تشهده البلاد والمنطقة بشكل عام.

واعتبر عدد من سكان النجف أن هذه الخدمة تعتبر شكلا حضاريا، وقد سهلت عملية التنقل بالشكل الأنسب، وتشكل عامل أمان بالنسبة للعوائل حيث يعرف الشخص أن عائلته مع سائق معروف.

وبنفس الوقت، فإن الخدمة توفر على السائقين الكثير من الحركة غير المفيدة وبالتالي توفير في تكاليف الوقود.

فيما يساعد عامل التسعير المناسب وتطبيق "جي بي إس" في زيادة الإقبال على استخدام هذا التطبيق.