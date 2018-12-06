كتب الوليد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "مع أكثر من 15 عاما من العلاقة الشخصية الوثيقة مع الرئيسين بوش (41 و43)، أتقدم بأحر التعازي لعائلة بوش وللشعب الأمريكي على وفاة الرئيس جورج دبليو بوش الأب". وشكل بوش تحالفا دوليا بقيادة الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية التي غزت الكويت في حرب الخليج عام 1991. وبوش في مخيلة الأمريكيين شخصية نبيلة مثل حقبة غابرة من التحضر في السياسات الأمريكية. لكنه خسر الانتخابات عام 1992 لأسباب من بينها فشله في التواصل مع الأمريكيين العاديين خلال فترة ركود اقتصادي. غير أن اشتهاره بالاعتدال ودماثة الخلق برز في السنوات القليلة الماضية في ضوء حالة الانقسام والغضب في الولايات المتحدة التي رافقت صعود ترامب.

شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال ينعى علاقة عمرها 15 عاما (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .