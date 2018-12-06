آه يا عميد…خسارة من جديد

صحيفة الخليج الإلكترونية

افتتحت اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري المحترفين السعودي، بإقامة أربع مباريات شهدت فوز فرق الباطن والقادسية والشباب والفيصلي، وذلك في حفر الباطن والخبر والرياض وجدة.

فعلى ملعب نادي الباطن حقق فريق الباطن الفوز بهدف دون رد على نظيره الفيحاء.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة للباطن اللاعب فهد الجهني في الدقيقة 50.

ووصل الباطن إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد الفيحاء في المركز الحادي عشر عند 12 نقطة.

وحقق القادسية الفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وسجل ثنائية القادسية أحمد الزين وإلتون خوزيه في الدقيقتين 29 و90+5.

ووصل رصيد القادسية إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد الاتفاق في المركز الثامن عند 15 نقطة.

وحقق الشباب الفوز على أُحد بهدف نظيف على أحد في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وجاء هدف الشباب والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب لويز أنطونيو في الدقيقة 50.

وارتفع رصيد الشباب إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أحد عند ست نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

وفي ختام مباريات اليوم، فاز الفيصلي بهدفين مقابل هدف وحيد على الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” المشعة.

وسجل هدف فريق الفيصلي الأول اللاعب دييجو كالديرون، بعد مرور 11 دقيقة من عمر اللقاء، قبل أن يسجل إيغور روسي الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يسجل فهد المولد هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 95.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز السادس عشر، بينما وصل الفيصلي للنقطة 16 في المركز السابع.

وفي إطار الجولة نفسها، يلتقي غدًا الجمعة الوحدة مع نظيره التعاون في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، على أن تستكمل بقية مباريات الجولة السبت بثلاث مباريات، يلتقي في الأولى الهلال مع النصر في ديربي العاصمة الرياض بملعب جامعة الملك سعود، ثم يواجه الفتح الحزم في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بينما يلتقي الرائد مع الأهلي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام مباريات الجولة.