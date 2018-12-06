على شرف محافظ الخرج جمعية #جدا تقيم مارثون لذوي الإعاقة

صحيفة الخليج الإلكترونية

شريفة الشهري

على شرف محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبد الله الماضي أقامت جمعية ذوي الإعاقة جذا فعاليات المارثون بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة والتي استهدفت به فئة ذوي الإعاقة بمحافظة الخرج وشارك فيها جميع طلاب التربية الخاصة بمحافظة الخرج .

وقد انطلق مهرجان المارثون في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً على طريق الملك عبدالعزيز بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظة في مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعليم الخرج وبلدية الخرج والهلال الأحمر وجميع الجهات الأمنية .

ورعى المارثون كل من مدارس الخرج الأهلية وشركة المراعي وشبكة قنوات المجد وزاوية إبداع للإعلام

فيما تحدث رئيس مجلس ادارة جمعية جذا الأستاذ عبد العزيز اليحيى أن هذه الفعالية كان لها أثر كبير ولله الحمد على نفوس ذوي الإعاقة والتي شارك فيها ثمان فئات من ذوي الإعاقة من عمر ثمانية عشر سنة وأقل من برامج التربية الخاصة بتعليم الخرج ومراكز الرعاية النهارية وجمعية جذا وكانت اقصى مسافة للمارثون 2000 متر إلى 100 متر لذوي اعاقة الحركة ولله الحمد لمسنا الأثر الإيجابي على المشاركين و علينا ولله الحمد.

وختم اليحيى حديثه بالشكر الخاصة لسعادة محافظة الخرج الأستاذ مساعد الماضي على رعايته لهذا المارثون وتشرفت الجمعية بمنحة العضوية الشرفية وكذلك الشكر الجزيل لجميع الجهات المشاركة .