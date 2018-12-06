بالصور.. وكيل تعز يستقبل فريق مشترك من المفوضية السامية للأمم المتحدة

استقبل وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ومعه رئيس استئناف محافظة تعز القاضي احمد الحمودي ، ورئيس استئناف نيابة تعز القاضي عبدالواحد منصور ، ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي ، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العقيد عبده البحيري صباح يومنا هذا الخميس

6 ديسمبر 2018 م ، الفريق المشترك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية.

وخلال اللقاء استمع وكيل اول محافظة تعز من الفريق المكون من د.ناصر الصبيحي رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام والعميد عارف محمد مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمحامي معين العبيدي ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان بتعز ، والاستاذ ناصر الشعيبي ممثل المفوضية السامية وحقوق الإنسان بلحج ، والاستاذة لميس الحامدي ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمحافظة حضرموت.

واستمع المخلافي الى شرح عن مهام الفريق المشترك وطبيعة الزيارة التي تأتي ضمن الزيارات التي تقوم بها المفوضية لعدد من محافظات الجمهورية للإطلاع على اوضاع السجون والإصلاحيات في المحافظات ومدى تطابقها مع المعايير الإنسانية وتقييم احتياجاتها لوضعها ضمن خطط المفوضية للعام 2019م وتقديمها للمانحين ضمن خطط الاستجابة الإسانية لليمن .

وقد رحب الوكيل المخلافي بالفريق المشترك من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية في محافظة تعز مشيراً الى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في المحافظة للإرتقاء في البنى التحتية للأجهزة الامنية والقضائية التي كانت شبه منعدمة للقيام بدورها لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيق سيادة القانون وتحقيق العدالة وصون حقوق وكرامة الإنسان اليمني .

ولفت الوكيل المخلافي الى ان السلطة المحلية بالمحافظة عملت خلال المرحلة الماضية على انشاء اصلاحية مركزية خاصة بالنساء الى جانب العمل الجاري في انشاء اصلاحية مركزية للمحافظة تتطابق مع المعايير الانسانية والقانونية حيث لم تكن في المحافظة اصلاحية مركزية من قبل، وهذه الاصلاحيات تحت اشراف الأجهزة القضائية من نيابات ومحاكم.

واعرب عن امله في ان تكون هذه الزيارة للفريق المشترك فاتحة خير في الوقوف على حقيقة اوضاع السجون في المحافظة وفتح نافذة شراكة مع السلطة المحلية لمساعدتها في تحسين اوضاع السجون والسجناء واعادة اصلاحهم وتطبيق سيادة القانون.

وفي اللقاء استعرضا رئيس إستئناف محكمة تعز القاضي أحمد الحمودي ورئيس استئناف نيابة تعز القاضي عبدالواحد منصور ، الجهود التى تبذل من قبل المحاكم والنيابات في ظل امكانيات شحيحة والصعوبات التى تواجهها السلطة القضائية بالمحافظة.

هذا وقد وصل الوفد يوم امس الى مدينه تعز واطلع على السجون والمعانات التى يعيشونها خلال الحرب التى فرضت على هذه المدينة.

من جهته عبر مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي زيارة وفد المفوضية خطوة ايجابية وهامة لدعم نزلاء السجن المركزي ورافداً حقيقياً للنهوض والإرتقاء بعمل هذه المصلحة من خلال الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والذي له الأثر الكبير خاصة في محافظة تعز التي عانت كثيراً من الحصار والحرب التي دمرت الكثير ودمرت البنية التحتية للمحافظة.