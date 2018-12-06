شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف العامري مديرا عاما لمكتب حقوق الانسان بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

بناء على قرار محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، رقم (278)لسنة 2018م محرر 2018/11/26م. اصدر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري تعميما رقم (109/6) محرر 2018/12/6م. وقضى التعميم بتكليف عمر عوض عبدالله العامري مدير عاما لمكتب وزارة حقوق الانسان بالوادي والصحراء محافظة حضرموت كما الزم التعميم الاطلاع والاعتماد.

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