نيران الحوثي تحرق مركزا تجاريا كبيرا في الحديدة

أحرقت نيران الحوثي، اليوم الخميس، مركزا تجاريا كبيرا في مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وأوضحت مصادر "اليمن العربي"، أن مليشيات الحوثي قصفت مركز سيتي ماكس التجاري في مدينة الحديدة بالمدفعية وبشكل مكثف مما أدى إلى تدميره وإحتراقه بالكامل.

وذكرت مصادر بأن مليشيات الحوثي قصفت المركز بشكل مكثف أدى إلى إحتراقه بالكامل ويحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات كانت تغطي السوق المحلية في المدينة.

ويوقع القصف العشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي وبشكل يومي على الأحياء السكنية والمراكز التجارية والمصانع والأسواق العامة عشرات الضحايا من المدنيين ، وألحقت أضراراً بالغة بالمؤسسات العامة والخاصة ، وتهدف إلى تدمير البنية التحتية لمدينة الحديدة.