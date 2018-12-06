شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي حضرموت يعقد اجتماعه الدوري الثامن بالمكلا والان مع التفاصيل

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اجتماعه الدوري الثامن اليوم بالمكلا برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد احمد العمودي .

واستعرض الاجتماع تقريراً عن نشاط مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت للعام الماضي 2017 والنصف الاول من العام الحالي 2018م ، وتقريراً لمكتب وزارة التربية والتعليم عن سير العام الدراسي 2018/2019م ونتائج الاختبارات للعام الدراسي 2017/2018م ، وتقارير عن نشاط اذاعة المكلا والهيئة العامة للكتاب والنشر من يناير - اكتوبر 2018م ، بالاضافة الى تقرير عن مديرية غيل باوزير .

وكان المكتب قد استعرض في مستهل اجتماعه محضره السابق ووافق عليه .

حضر الاجتماع وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة د. سعيد العمودي والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي .