شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 275 مركبة هيونداي.. السبب خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، مساء اليوم الخميس، استدعاء 275 مركبة ماركة “هونداي سنتافي” موديلات 2019. وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” أن سبب الاستدعاء يعود لاحتمالية عدم عمل الوسائد الهوائية الجانبية بالشكل الصحيح حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.

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