الجيش الليبي: ندعم الانتخابات ولن نسمح بالتلاعب

قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، الأربعاء، إن العسكريين الليبيين حماة المرحلة المقبلة ولا يمكن حماية الوطن إلا بالجيش الليبي.

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن الجيش الليبي أيّد المؤتمر الوطني الجامع والانتخابات لأن فيهما وعاء زمنياً محدداً، مؤكداً أن الجيش يدعم الانتخابات في الربيع المقبل ولن يسمح بالتلاعب بتغيير المصطلحات، مشدداً على أن حوار الصخيرات مسودة وليس وثيقة لأنه لم يعتمد.

وأكد المسماري أن القوات المسلحة تقوم بعمل دوريات في مختلف المناطق، موجهاً تحذيرات شديدة للمهربين من استخدام سياراتهم ومحاسبتهم قانونياً.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن إدارة التدريب العسكري في بنغازي تستعد لتخريج أكثر من ألفي جندي، مشدداً على أنه لن يتم إطلاق سراح أي متهم إلا من خلال القضاء العسكري.



وأشار المسماري إلى أن منطقة سبها العسكرية تستعد لافتتاح مركز التدريب العسكري العام بمدينة بنغازي، والذي سيستقبل شباباً ليكونوا عسكريين نظاميين.

ومن جانب آخر قال المسماري إن المحكمة العسكرية الدائمة في بنغازي قضت ببراءة متهم وإعدام 3 متهمين غيابياً والسجن بمدد متفاوتة على عدد من المتهمين.