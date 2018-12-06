الان تتابع حماة الوطن بالطيران العمودي تنثر ٥٠٠٠ وردة على أصحاب الهمم في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي

تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفى مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف و إدارة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالطائف بفعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018 بحضور وإشراف مدير المركز، أ. فهد الرقيب ومدير وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالطائف، فهد النفيعي وعدد من منسوبيهم وذلك بصالة الهوايات بالمركز،حيث انطلقت الفعاليات بعدد من الفقرات الترفيهية والرياضية، والتي تهدف إلى تعزيز الأبناء من ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وتعزيز الثقة من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والترفيهي لتحقيق الشعار العالمي (تمكين شمول مساواة).

واشتملت الفعالية على عدة فقرات نظمتها وحدة البرامج والانشطة ممثلة بالاستاذ حاتم بن حمدان العبادي وفريق العمل بالمركز ومن أبرزها فقرة حماة الوطن برش الورد شاركت فيها قاعدة الملك فهد الجوية ممثلة بجناح الطيران حيث كانت المشاركة عبارة عن جولة جوية بالطائرة العمودية تم من خلالها نثر عدد ٥٠٠٠ ورده على الأبناء من ذوي الإعاقة بفناء المركز بقيادة كابتن الطائرة، الرائد الطيار صلاح بن فالح كليب الهباد ومساعد قائد الطائره النقيب الطيار عمر بن عبدالعزيز جديع البردي والمهندس الجوي الرقيب الفني عمار بن محمد حسين مجرشي والمهندس الجوي الرقيب الفني حمود بن سليم شباب القثامي حيث قام الابناء باستقبال الورد حاملين العلم السعودي مرددين عاشوا حماة الوطن ….

من جهته قدم الرقيب شكره لكافة فريق العمل بالمركز ولقائد قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف ولكافة فريق العمل بالجناح الخاص للطيران ولمجموعة السواط للمشاريع السياحية ولمزارع بن بكر ولكل من ساهم في انجاح هذا البرنامج راجيا للجميع دوام التوفيق والسداد