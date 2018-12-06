دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اليابان تُنهي خدمة جهاز "البيجر" بعد 50 عاماً من انطلاقه.. لهذا السبب

أعلنت شركة طوكيو تيليماسج اليابانية، إنهاء آخر خدمة لجهاز البيجر ـ التي أطلقتها منذ 50 عامًا ـ بصورة لا رجعة عنها في شهر سبتمبر المقبل 2019.

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وأشارت الشركة اليابانية، إلى أن قرارها بإنهاء خدمة "البيجر" يعود لتراجع مستخدمينها إلى أقل من 1500 مستخدم بعدما وصلت في عام 1996 إلى 1.2 مليون مُستخدم.

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يُذكر أن خدمة جهاز البيجر لاقت رواجًا كبيرًا في فترة التسعينيات قبل انتشار الهواتف المحمولة؛ حيث لازال يُستخدم في بعض المستشفيات فيبث ذبذبات كهرومغناطيسية على عكس الهواتف النقالة.المزيد:

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