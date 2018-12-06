شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: لست واثقا من الوصول لاتفاق حول خفض انتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح الخميس أن أعضاء أوبك ودول أخرى منتجة للنفط قد لا يكونون قادرين على التوصّل إلى اتّفاق بشأن تخفيض محتمل فى الإنتاج من أجل دعم الأسعار التى تتراجع.

وقال الفالح للصحفيين بعد خروجه من اجتماع لدول منظمة أوبك ردّاً على سؤال "لا لست واثقاً، ما زلنا نناقش كيفية توزيع" أى تخفيض محتمل لسقف الإنتاج.