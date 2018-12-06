شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو يكشف تجاهل الإعلام لوزير قطر فى "أوبك" واهتمام بنظيره السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم وزراء النفط في منظمة "الأوبك" بالعاصمة النمساوية فيينا لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بخفض الانتاج من البترول، حيث لم تنته الاجتماعات حتى الآن، وسيتم تتواصل الاجتماعات غدا الجمعة، يأتى ذلك فى أعقاب إعلان قطر خروجها من المنظمة.

ضاحى خلفان نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى قام بنشر فيديو من اجتماعات وزراء النفط فى دول المنظمة مع الصحفيين، حيث ظهر العشرات من الصحفيين يحاول الخروج بتصحريات صحفية من وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، وفى نفس اللقطة، ظهر صحفى واحد فقط يحاور وزير الطاقة القطرى سعد الكعبى، ليعلق خلفان بعد هذا الفيديو بتغريدة أخرى قائلا "الله يهديكم يالقطريين انتم وين والسعوديه وين"

وجاءت أغلب التعليقات ساخرة من الفرق الكبير بين الاهتمام الاعلامى والصحفى لوزير الطاقة السعودى، وتجاهل وزير الطاقة القطرى، حيث قال أحد المتابعين "الصحفى ده أصلا قطرى" وقال أخر "تلاقى الصحفى بيسأله معاك شاحن" وقال ثالث " الصحفى اللى مع بتاع قطر قالك بدل الزحمه أقف فى الرواقة".