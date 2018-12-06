شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل تحض "اليونيفيل" على التحرك ضد انفاق حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حض الجيش الإسرائيلى المنهمك فى عملية ضد أنفاق حزب الله قوة الأمم المتحدة فى لبنان (يونيفيل) الخميس على التحرك لتدمير شبكة سرية يقول إنه اكتشفها على الجانب الآخر من الحدود.

وبدأت إسرائيل الثلاثاء عملية "درع الشمال" لتدمير أنفاق للحزب الشيعى اللبنانى فى الأراضي الإسرائيلية. وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكس للصحفيين إن الجيش يعمل حاليا فى ثلاث مناطق على طول الحدود من الغرب إلى الشرق.

وزود الجيش قوة يونيفيل الخميس بخريطة منطقة الرامية (في جنوب لبنان) حيث يؤدي نفق تحت الاراضي الاسرائيلية الى بلدة زرعيت، حسب قوله.