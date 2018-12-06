نصيحة المصارع حبيب محمدوف للفتيات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

قدم المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية نصيحة للفتيات اللواتي يطمحن احتراف فنون القتال المختلطة، تسببت في ردود أفعال سلبية في الشبكات الاجتماعية.

​وقال محمدوف ردا على سؤال طرحته فتاة من الجمهور حول كيفية احتراف هذا النوع من المصارعة: "بالنسبة للنساء، لدي نصيحة ممتازة: كن مقاتلات في منازلكن".

فاعتبر مستخدمو موقع "تويتر" أن نصيحته تعبر عن وجود تمييز جنسي كبير حيث كتب أحدهم: "إن رد حبيب يبدو كأنه قدم من القرون الوسطى".

وكتبت إيرين كريستوفر:

"ما علاقة الدين بهذا الأمر؟ لدي صديق مسلم، ونحن نتدرب معا، وهو دائما يدعم الفتيات المصارعات اللواتي يتدربن معنا في الصالة الرياضية."

وكتب المستخدم بوليكسيم: "حبيب متحيز ضد المرأة. آمل أن يقوم أحدهم بضربه".

وكان حبيب نورمحمدوف، البالغ من العمر 30 عاما، من داغستان، قد تمكن من هزيمة الإيرلندي كونور مكريغور في نزال أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية على بطولة "UFC" في الفنون القتالية للوزن الخفيف، بعد أن خنقه وأجبره على الاستسلام في الجولة الرابعة.

وحقق حبيب نورمحمدوف، البالغ من العمر 30 عاما، انتصاره الـ 27 خلال مسيرته الاحترافية، دون أي هزيمة حتى الآن