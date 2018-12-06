"أنصار الله" تستهدف قوات سعودية ويمنية بـ 6 صواريخ في جيزان

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القاهرة — سبوتنيك. ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن مقاتلي "أنصار الله" أطلقوا ستة صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في جبل قيس وقرية اللج في جيزان.
© REUTERS / Naif Rahma
ووفقاً للمصدر، أسفر القصف الصاروخي والمدفعي عن إلحاق خسائر في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.
من جهة ثانية أعلنت "أنصار الله عن إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف العسكري العربي في مدينة الحديدة غربي اليمن، في استمرار للمعارك رغم بدء اليوم بالسويد لمشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية أممية.
وأعلن المركز الإعلامي للجماعة، اليوم الخميس، "إسقاط طائرة تجسسية للغزاة والمرتزقة أثناء تحليقها في أجواء منطقة كيلو16 في الساحل الغربي".
ولم يورد المركز الإعلامي تفاصيل عن عملية إسقاط الطائرة.
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