شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تقر موازنة بلا عجز لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية اليوم الخميس نقلا عن قانون أصدره الرئيس بشار الأسد إن سوريا أقرت خطة موازنة عام 2019 والتى تتضمن مصروفات وإيرادات قدرها 3.88 تريليون ليرة سورية (7.53 مليار دولار) لكل منهما. ولم يذكر التقرير تقديرات المصروفات والإيرادات فى 2018.

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