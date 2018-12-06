شكرا لقرائتكم خبر عن قتلي وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمنى شمالى صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الجيش اليمنى هجوما عنيفا ، اليوم الخميس، على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثيين بمديرية باقم شمالى محافظة صعدة، وحررت تلك المواقع مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت " أن مدفعية الجيش شاركت فى الهجوم، وقصفت تحصينات المليشيا، وتعزيزاتها القادمة إلى مواقع المواجهات.

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