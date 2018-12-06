الكشف عن خلية ومستودع لصناعة المتفجرات جنوبي تونس

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تونس — سبوتنيك. نقلت الوكالة الرسمية للأنباء "تونس أفريقيا"، عن مصدر أمني أنه " تم التوصل إثر استغلال معلومات إلى مداهمة منزل يقع في منطقة لسودة لمدينة سيدي بوزيد، وتم فيه حجز مواد تستعمل في صنع المتفجرات، وحزام ناسف، وسكاكين وقنبلة يدوية وصواعق، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة ".وأكد المصدر نفسه أنه تم في المستودع ذاته حجز "أجهزة تحكّم عن بعد وبندقية ولاقط طاقة شمسية، وأسلاك وأغراض أخرى".وأعلن عن اعتقال خمسة أشخاص من ضمنهم عنصر خطير مطلوب للعدالة، وكانت له مشاركة في عدد من العمليات الإرهابية، التي جرت في جبل مغيلة وعملية إرهابية، عام 2017.ويرجح أن يكون الموقوفون على علاقة بالمجموعات والعناصر الإرهابية، التي تتحصن في جبل مغيلة جنوبي تونس.