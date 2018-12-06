- 1/2
- 2/2
© AFP 2018 / FETHI BELAID
وأكد المصدر نفسه أنه تم في المستودع ذاته حجز "أجهزة تحكّم عن بعد وبندقية ولاقط طاقة شمسية، وأسلاك وأغراض أخرى".
وأعلن عن اعتقال خمسة أشخاص من ضمنهم عنصر خطير مطلوب للعدالة، وكانت له مشاركة في عدد من العمليات الإرهابية، التي جرت في جبل مغيلة وعملية إرهابية، عام 2017.
ويرجح أن يكون الموقوفون على علاقة بالمجموعات والعناصر الإرهابية، التي تتحصن في جبل مغيلة جنوبي تونس.
شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن خلية ومستودع لصناعة المتفجرات جنوبي تونس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .