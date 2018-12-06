ظريف يتوعد الإرهابيين وأسيادهم ويتحدث عن الإمارات

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وقال ظريف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "الإرهابيين المدعومين من الخارج" الذين يقفون وراء تفجير السيارة المفخخة في مدينة جابهار، جنوب شرقي إيران، سيقدمون إلى العدالة".
كما توعد ظريف من وصفهم بـ"الإرهابيين"، قائلا إن "الإرهابيين المدعومين من الخارج يقتلون الأبرياء ويجرحونهم في تشابهار، وكما أوضحنا في الماضي، فإن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب".
وتحدث عن واقعة أشار إلى أنها حدثت عام 2010، قائلا "اعترضت خدماتنا الأمنية متطرفين في طريقهم من الإمارات مشددا على أن "إيران ستجلب الإرهابيين وسادتهم إلى العدالة"، حسب قوله.
وقتل اثنان من كوادر الأمن الداخلي الإيراني وأصيب 27 من المواطنين بينهم نساء وأطفال خلال هجوم إرهابي بواسطة سیارة انتحاریة علي مقر للشرطة في مدينة جابهار، جنوب شرقي ایران، اليوم الخميس، وفقا وكالة "أرنا".
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
وأضاف التقرير، أن الانتحاري وبعد أن فشل في اقتحام المقر بشاحنته بادر إلى تفجير نفسه ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الأمن الداخلي ومصرعه هو نفسه.
وحسب مسؤول الدائرة الصحية في مدينة جابهار فقد جرح في الحادث 27 شخصا من ضمنهم 4 من رجال الأمن الداخلي.
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