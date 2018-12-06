الحمد الله يدعو فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، فرنسا، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، "كون ذلك يساهم في إنقاذ حل الدولتين".

جاء ذلك خلال لقائه، بباريس، الخميس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية للبرلمان) جيرارد لارشيه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية التي لم توضح مدة الزيارة وتفاصيلها.

وبحسب المصدر ذاته، حث الحمد الله، فرنسا، على دعم مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام، التي عرضها خلال خطاب له بالأمم المتحدة، قبل أشهر،

وأضاف: "على فرنسا والمجتمع الدولي العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري لفلسطين".

وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن 139 دولة تعترف بفلسطين رسميا.

وسبق أن دعا عباس إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام العام الجاري، يقرر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، بضمانات تنفيذ أكيدة".

وتوقفت مفاوضات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في أبريل/نيسان 2014، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى.

