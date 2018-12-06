توقعات #الأرصاد الجمعة: #أمطار متفرقة وموجة باردة على عدة مناطق

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يبدأ غدًا الجمعة، تأثير الموجة الباردة على مناطق شمال وشمال غرب المملكة مع فرصة لتكون الضباب والصقيع.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والشرقية، متوقعة تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.