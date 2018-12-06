شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل المعارك العنيفة في باقم بصعدة وسقوط قتلى من المليشيا والان مع التفاصيل

تواصلت المعارك العنيفة في مديرية باقم، شمالي محافظة صعدة، لليوم الثالث على التوالي، وسط خسائر كبيرة تتكدبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وطبقا لموقع الجيش، شنت قوات الشرعية، اليوم الخميس، هجوما عنيفا على عدة مواقع تتمركز فيها المليشيا بالمديرية، على أثره لاذت الأخيرة بالفرار.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من تحرير تلك المواقع، خلال الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

بدورها، شاركت مدفعية الجيش في الهجوم، وقصفت تحصينات المليشيا، وتعزيزاتها القادمة الى مواقع الموجهات.