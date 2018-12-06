محافظ الضالع يدشن حفل الزواج الجماعي لعدد مائة عريس

دشن صباح يومنا هذا الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018م الأخ محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح وقيادات السلطة المحلية بالمحافظة ،الحفل الفني للعرس الجماعي لمائة عريس من العرسان المعسرين من أبناء محافظة الضالع.

وأقيم في الصالة المغلقة بجلاس ،وخلال الاحتفال القى اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع كلمة نقل فيها تهاني وتبريكات قيادة السلطة المحلية لجميع العرسان بالمحافظة ،وخلال كلمته قدم المحافظ تحيات وتقدير قيادة السلطه المحليه بالمحافظه وجميع ابناء محافظة الضالع للامير محمدبن زيد ولي عهد ابوظبي و لقيادات شعب الامارات العربية المتحدة الشقيقة ولمسؤولي الهلال الاحمر الاماراتي على دعمهم السخي ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني واغاثتة ومساعدتة بمختلف المجالات.

من جانب آخر، أكد وكيل أول الأستاذ نبيل العفيف منسق محافظة الضالع بان العرس الجماعي كان لعدد مائة عريس وعروس من مختلف مديريات المحافظة ويعتبر هذا العرس الجماعي ال 11 الذي يقيمة الهلال الاحمر الاماراتي في المحافظات المحررة ، واضاف العفيف بان الهلال الاحمر الاماراتي نفذ وعمل الكثير من المشاريع في المحافظة بمختلف المجالات والقطاعات المختلفة في التعليم والاغاثة ومساعدة النازحيين والصحة وغيرها من القطاعات.

هذا وقد تخلل الحفل الفني عدد من الكلمات والقصائد الشعرية والاغاني والرقصات الشعبية.

حضر الحفل قيادات واعضاء السلطة المحلية بمحافظة الضالع وجمع غفير من المواطنين.