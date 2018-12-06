شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في المصلوب بالجوف والان مع التفاصيل

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، 06 كانون الأول، 2018، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري إن المليشيا، وتحت غطاء مدفعي كثيف، شنت هجوما كبيرا على مواقع لقوات الشرعية في منطقة الهيجة التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.

وأكد المصدر أن المواجهات التي استمرت لساعات، واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد جبهة المديرية وباقي جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.