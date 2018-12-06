شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق غدا الجمعة قمرين محليي الصنع والان مع التفاصيل

تطلق السعودية غدا الجمعة القمرين السعوديين سات 5A وسات 5B اللذين تم تصنيعهما بكفاءات سعودية بالكامل في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وسيتم بث عملية الإطلاق بشكل مباشر على عدد من القنوات التلفزيونية السعودية.

وطبقا لمصادر رسمية، تم بناء أنظمة القمرين الصناعيين بواسطة مجموعة من المهندسين السعوديين في مجالات مختلفة وتم تطبيق النظام الأوروبي في عملية تصميم وتصنيع تطبيقات الفضاء.

وفي وقت سابق أنهت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين لأغراض الاستطلاع لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد السعودية.

يشار إلى أن المدينة أطلقت 13 قمرا صناعيا وشاركت في مهمة استكشاف القمر /شانجي 4/ مع الجانب الصيني.