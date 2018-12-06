شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار منتصف اليوم.. منح 100 مليون يورو لدول الساحل الأفريقي والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

السعودية تعلن منح 100 مليون يورو لدول الساحل الإفريقي

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان، اليوم الخميس، تقديم بلاده مبلغ مائة مليون يورو لدعم مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس.

وقال قطان، في افتتاح مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس، المنعقد حاليا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمر بتقديم مبلغ مائة مليون يورو لدعم مجموعة الخمس، مضيفا أن نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة الخمس في الساحل، التي يسعى المؤتمر لجمع التمويلات لها.

ويهدف مؤتمر نواكشوط إلى التنسيق مع الشركاء والمانحين من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية في مجموعة دول الخمس بالساحل الذي اعتمدته هذه الدول لمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في منطقة الساحل وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار والازدهار المشترك.

وتضم المرحلة الأولى من هذا البرنامج، التي تستمر لثلاث سنوات، حوالي أربعين مشروعا قطاعيا يتطلب تمويلها ملياري يورو، تحاول دول الخمس بالساحل من خلال مؤتمر نواكشوط رصد التمويلات اللازمة لتغطيته.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تعبئة موارد الشركاء والمانحين لمجموعة دول الساحل الخمس لتغطية الاحتياجات التمويلية لبرنامج الاستثمارات وتمكين دول الساحل الخمس من تقديم رؤيتها وتوجيهاتها الإستراتيجية التنموية المتوسطة والطويلة الأمد إلى شركائها، كما يهدف إلى تعميق الروابط مع الشركاء غير التقليديين مثل صناديق الثروة السيادية والبلدان الناشئة.

غدًا.. المملكة تطلق قمرين صناعيين بغرض الاستطلاع

تطلق المملكة، غداً الجمعة، في تمام الساعة السابعة صباحاً، القمرين السعوديين سات (5A,5 B)، اللذين تم تصنيعهما بكفاءات وطنية بالكامل في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويأتي ذلك تحت شعار "لنا الأرض والفضاء”، وضمن رؤية المملكة 2030 التي تتضمن أهدافها توطين التقنية، وسيتم بث عملية الإطلاق بشكل مباشر على قنوات الإخبارية والقناة السعودية و”إس بي سي”، وقناة العربية.

وتم بناء أنظمة القمرين الصناعيين بواسطة مجموعة من المهندسين السعوديين في مجالات مختلفة، وتم تطبيق النظام الأوروبي في عملية تصميم وتصنيع تطبيقات الفضاء.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنهت تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين لأغراض الاستطلاع لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد السعودية.

وينضم "سعودي سات 5"، إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، حيث أطلقت المدينة 13 قمرا صناعياً، وشاركت في مهمة استكشاف القمر (شانجي 4) مع الجانب الصيني.

الخطوط السعودية تقلص المعاملات الورقية

اعتمدت الخطوط السعودية تقليص المعاملات الورقية المطلوبة لاستلام مستندات الشحنات من 5 ورقات إلى ورقتين، وإلغاء شرط جلب أصل بوليصة الشحن، وأصل التفويض من المستورد إلى مكتب التخليص، وأصل تفويض مكتب التخليص إلى المخلص.

ووفقًا لهذه الخطوة، سيتم الاكتفاء بالورقتين التاليتين لاستلام مستندات الشحنات: صورة من البيان الجمركي للشحنة، وصورة من الهوية الوطنية لمندوب المخلص.

وقد دعا الرئيس التنفيذي لشؤون المناولة الأرضية بالخطوط السعودية للشحن عبدالرحمن المبارك؛ جميع المتعاملين والمستفيدين من خدمات الشحن الجوي إلى التجاوب والتعاون في هذا المجال.

وحث المبارك مكاتب التخليص الجمركي في مطارات المملكة على توفير المستندات المطلوبة، كما حث المخلصين على التوقيع على البوليصة، وتسجيل رقم الهاتف النقال عند استلام المستندات.

وأكد المبارك -في تغريدة له على تويتر- أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، وتيسير الحركة التجارية في مطارات المملكة.

النقل تدرس تطبيق رسوم مرورية على 6 من طرق المملكة

تستعد وزارة النقل، لفرض رسوم جديدة على عدد من طرق المملكة خلال الفترة المقبلة، في انتظار انتهاء الدراسات النهائية، التي تجرى حاليا لتغطية كل التفاصيل المتعلقة بتلك الرسوم.

ووفقا لتصريحات وزير النقل نبيل بن محمد العامودي، التي كشفت عنها بمناسبة تدشين أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف لعدد من المشاريع بالمنطقة، تشمل الدراسة التي تجرى في الوقت الراهن 6 طرق ستطبق عليها تلك الرسوم، بحلول عام 2020، وذلك بعد أن تتم الموافقة على هذا القرار من قبل المقام السامي.