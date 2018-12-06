شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يوضح موعد بداية فصل الشتاء وعدد أيامه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن فصل الشتاء يبدأ بدخول المربعانية 7 ديسمبر. وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الحساب الفلكي الجغرافي العالمي يجعل بداية الشتاء عند حدوث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي، إيذاناً ببدء الشتاء وفقاً لحركة الشمس الظاهرية ويبلغ طول الشتاء 89 يوماً”.

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