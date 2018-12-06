تمديد حالة الطوارئ في تونس لتدخل عامها الرابع

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في كامل مناطق البلاد، وذلك لمدّة شهر، ابتداء من 7 ديسمبر 2018 حتى 5 يناير 2019، لتدخل عامها الرابع.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية بأن قرار التمديد اتخذ عقب تشاور رئيس الدولة مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي.



يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كان قد أعلن تمديد حالة الطوارئ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني لمدة شهر وجددها اليوم.

وكانت تونس أعلنت الطوارئ في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إثر إقدام انتحاري على تفجير حافلة خاصة بالحرس الرئاسي وسط العاصمة ما أسفر عن مقتل 12 من رجال الأمن وجرح 17 آخرين.