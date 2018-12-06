شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مئات المهجرين السورين إلى قراهم عبر ممرات بدير الزور وإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد مئات المدنيين السوريين المهجرين بفعل انتشار التنظيمات الإرهابية إلى قراهم وبلداتهم عبر ممرى الصالحية بدير الزور وأبو الضهور بريف إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أنه بالتنسيق بين الجيش السورى ومركز التنسيق الروسى تم إخراج مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال من ممر الصالحية بمحافظة دير الزور مع سياراتهم وممتلكاتهم الشخصية وتقديم الرعاية الطبية للعشرات منهم.

كما تم إخراج مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال عبر ممر أبو الضهور من منطقة تخفيف التوتر بمحافظة إدلب. وكانت الجهات المعنية قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم والمساعدات الغذائية والطبية لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم.

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مئات المهجرين السورين إلى قراهم عبر ممرات بدير الزور وإدلب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .