هؤلاء صنعوا أحداث 2018 على "تويتر" في السعودية والإمارات

وتصدرت تغريدة تعاقد نادي الهلال السعودي مع اللاعب الإماراتي، عمر عبد الرحمن "عموري" قائمة أكثر تغريدة تداولا في السعودية.

وحصلت تغريدة التعاقد مع اللاعب الإماراتي على 75,652 إعادة تغريد، وخلفها تغريدة اعتزال ياسر القحطاني نهاية الموسم الماضي بـ 67.590 إعادة تغريد، كما حصل استفتاء تركي آل الشيخ حول النادي الأكثر جماهيرية في السعودية على المركز الثالث، بمشاركة وصلت إلى 4.5 مليون صوت وإعجاب.

وكان الهلال النادي في المركز الأول، يليه في المركز الثاني نادي النصر، كأكثر الأندية السعودية ذكرا في "تويتر"، وخلفهم اتحاد جدة والأهلي.

وكان حساب رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، الأكثر ذكرا خلال 2018، ومن بعده سامي الجابر وياسر القحطاني وعمر السومة.

أما بالنسبة لهاشتاغات المباريات في السعودية، فجاء هاشتاغ مباراة الهلال والاتحاد أولا، يليه النصر والأهلي في المركز الثاني، والهلال والأهلي في المركز الثالث، أما مباراة النصر والباطن فحلت في المركز الرابع.

وتصدرت تدوينات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائمة أكثر التغريدات المتعلقة بالعمل الحكومي في دولة الإمارات متابعة وتفاعلا على "تويتر" خلال عام 2018.

وكشفت دراسة، أعدتها شركة "تويتر" عن أكثر الأحداث المرتبطة بالعمل الحكومي في دولة الإمارات شعبية ورواجا على منصة التواصل الاجتماعي، أن تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت "الأكثر إعجابا" و"الأكثر تفاعلا" بين مختلف التغريدات المتعلقة بالعمل الحكومي في الإمارات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

واحتل شهر رمضان المركز الأول، في قائمة أكثر الهاشتاغات في الإمارات المرتبطة بالفعاليات والمناسبات على "تويتر" خلال 2018، يليها في المركز الثاني هاشتاغ "عام زايد"، أما المركز الثالث فكان من نصيب "خليفة سات"، والرابع كان لـ "القمة العالمية للحكومات".