دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: سوق تطبيقات الهواتف سيشهد نمواً يصل 122$ مليار في 2019

قامت شركة App Annie المختصة بتحليل بيانات وسوق التطبيقات بإطلاق توقعاتها لسوق التطبيقات العالمي لعام 2019 بحيث تشمل توقعاتها إنفاق المستهلكين على التطبيقات والألعاب بالإضافة لسوق الاشتراكات الخدماتية وغيرها من النقاط المهمة متوقعةً وصول مبلغ الإنفاق عليها 122$ مليار متفوقة بذلك على شبابيك التذاكر واسعة الشعبية، بنمو للانفاق العالمي على هذا الجانب يعد أكبر بخمس مرات من نسبة نمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل.

فيما نوهت App Annie في توقعها أن الإنفاق الاستهلاكي يعد جانباً واحد فقط من مقاييس تتبع نمو متاجر التطبيقات وإيراداتها المحتملة، حيث يتوقع أن النمو سيتضمن العمليات والإعلانات الجارية داخل التطبيقات نفسها بالإضافة للمعاملات المكملة التي تتم خارج تطبيقات بعض الشركات مثل أوبر وأمازون، في وقت ستشكل الهواتف ما نسبته 62% من الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية في 2019 وهو ما يساوي 155$ مليار.

أما بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي على ألعاب الهواتف فقد وضحت الشركة أنه سوق ينمو بشكل متسارع وبفضل ألعاب مثل PUBG وفورتنايت أصبح هذا النمو متسارع لتنوع منصات الألعاب التي تدعمها بالإضافة لتوفيرها آليات اللعب متعددة اللاعبين بشكل تفاعلي حي ومباشر، حيث تتوقع Annie أن يستمر النمو لتملك ألعاب الهواتف ما نسبته 60% من نسبة هذا السوق من بين المنصات الرئيسية الأخرى.

فيما سيكون الحظ الأوفر من الوقت الذي سيقضيه المستهلك على التطبيقات هو من نصيب تطبيقات البث والتواصل الاجتماعي مثل يوتيوب TikTok وسناب شات وانستقرام، فيما يستحوذ يوتيوب على أربع دقائق من كل خمسة يقضيها المستهلك هناك، إلا أن 2019 سيملك العديد من خدمات البث الجديدة التي قدي تؤدي لتغيير بعض النسب في هذا الجانب.

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