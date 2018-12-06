دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث iOS 12.1.1 يجلب دعم بتوسع أكبر لeSIM وتصميم جديد لكاميرة FaceTime ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة ابل التحديث الثالث من الإصدار iOS 12، الذي يتوفر للمستخدمين رسمياً في تحديث iOS 12.1.1، حيث تقدم من خلاله تحسينات في كاميرة FaceTime، ودعم eSIM بتوسع أكبر.

يأتي تحديث iOS 12.1.1 من ابل مع ميزة تتيح للمستخدمين إلتقاط صورة أثناء مكالمات بكاميرة FaceTime، مع إمكانية حفظ الصور، حيث يتطلب تنشيط هذه الميزة أن يكون لدى الطرف الأخر في مكالمات الفيديو ميزة FaceTime Live Photos في الإعدادات.

كما يضم تصميم كاميرة FaceTime الآن تصميم جديد للنافذة التي تأتي إلى الأسفل في التطبيق، حيث تتميز الآن بأزرار يمكن من خلالها غلق الصوت في المكالمات وتدوير الكاميرة، كما سيكون لدى المستخدم الآن إختيارات أكثر في الإنضمام إلى المحادثات النشطة من خلال شريط منزلق في نهاية واجهة التطبيق.

أيضاً من بين المميزات المقدمة في تحديث iOS 12.1.1، تأتي ميزة التوسع في دعم eSIM على كلاً من هواتف iPhone XS، و XS Max، وأيضاً iPhone XR من خلال مزيد من شركات المحمول في أوروبا وهي Swisscom في سويسرا، وأورانج في إسبانيا، وأيضاً ثلاثة شركات أخرى في كلاً من السويد والدنمارك.

كما تدعم eSIM على هواتف الأيفون كلاً من شركة AT&T في الولايات المتحدة، وFido في كندا مع شركات محمول أخرى في أكثر من منطقة حول العالم.

يذكر أن تحديث iOS 12.1.1 يجلب مميزات خاصة بمستخدمي هاتف iPhone XR، حيث يدعم الهاتف خاصية اللمس Haptic Touch مع الإشعارات، والتي يمكن من خلالها توسيع نافذة الإشعارات على شاشة الهاتف في وضع الغلق وذلك من خلال الضغط المستمر الذي يظهر مزيد من التفاصيل لمحتوى الإشعارات.

تحديث iOS 12.1.1 يدعم أيضاً الآن خاصية ECG لإظهار مؤشرات كهربائية القلب التي يتم رصدها بساعة ابل الذكية Series 4 من خلال تحديث watchOS 5.1.2 للساعة الذكية.

أيضاً أضاف تحديث iOS 12.1.1 إختيار الآن لحجب الشريط المنزلق الجانبي الخاص بتطبيق Apple News على أجهزة الآيباد، وذلك عند الإنتقال إلى وضع العرض الأفقي لشاشة جهاز الآيباد، كما سيكون لدى لمستخدم الآن إختيار لغلق شريحة SIM المادية والإنتقال إلى eSIM.

كما تغيرت الصورة المصغرة لساعة ابل الذكية لتحاكي ساعة Series 4، ومن المقرر أن يتوفر التحديث الآن للمستخدمين، حيث يمكنك التوجه إلى الإعدادات للتأكد من وصول التحديث.

المصدر

هذا الموضوع تحديث iOS 12.1.1 يجلب دعم بتوسع أكبر لeSIM وتصميم جديد لكاميرة FaceTime ظهر على التقنية بلا حدود.