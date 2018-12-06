شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى: حريصون على الارتقاء بمستوى العلاقات مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجيهناوى، المستوى المتميز لعلاقات التعاون التونسية السودانية، مشيرا إلى حرص بلاده الارتقاء بسبل التعاون فى كافة المجالات، لاسيما فى قطاع التبادل التجارى ليواكب مستوى الإمكانيات الكبرى المتوفرة فى البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية فى بيان اليوم الخميس، أن الجهيناوى استعرض خلال لقائه اليوم بوزير الدولة للخارجية السودانية أسامة فيصل السيد على - الذى يزور تونس حاليا - أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء به فى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، بالإضافة إلى متابعة نتائج الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التى انعقدت فى مارس 2017 بالخرطوم.

وأضاف الجيهناوى أن الجانب التونسى سعى إلى تذليل الصعوبات المتعلقة بإعادة فتح الخط الجوى المباشر بين البلدين ما يمكن من إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائى خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم.

من جانبه، أكد الوزير السوداني حرص بلاده على زيادة تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء بها لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين.

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