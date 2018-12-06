شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان: البابا فرنسيس يزور دولة الإمارات فى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الفاتيكان الخميس أن البابا فرنسيس سيزور أبوظبى من 3 الى 5 فبراير للمشاركة فى لقاء حوار عالمى بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية". وأوضح الفاتيكان أن الحبر الأعظم يلبى بذلك دعوة من ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والكنسية الكاثوليكية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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