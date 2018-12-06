شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعزى الرئيس الإيرانى فى ضحايا تفجير تشابهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر فيها عن تعازيه مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر قوات الشرطة بمدينة تشابهار في جنوب شرقي إيران وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصايين، معربا عن استنكار دولة الكويت لهذا العمل الإرهابي.

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعزى الرئيس الإيرانى فى ضحايا تفجير تشابهار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .