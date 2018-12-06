بوريطة: المفاوضات الجارية لحل أزمة الصحراء الغربية ناجحة ويجب الحفاظ عليها

القاهرة — سبوتنيك. وقال بوريطة في مؤتمر صحفي في اليوم الثاني للمباحثات، "المغرب ترى أن المفاوضات الراهنة ناجحة ويجب الحفاظ عليها".

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وأضاف أن "الهدف من هذه المائدة المستديرة هو التوصل إلى حل واقعي وعملي قائم على التواصل"، مشيرا إلى أن الوفد وافق على عقد جلسة جديدة من المحادثات.

وتابع بوريطة، "شاركنا لأننا ملتزمون بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى حل سياسي… ونريد تجاوز أخطاء الماضي".

وعن وضع العلاقات المغربية مع الجزائر، قال بوريطة، "العلاقة بين الجزائر والمغرب هي علاقة تاريخية ولا يمكن الحديث عنها في اجتماعات مثل هذه، ولا نحتاج إلى ساحة جديدة غير الساحة الثنائية بين البلدين".